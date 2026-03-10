Mujer muere a causa de miasis por gusano barrenador en la capital

Tegucigalpa – Una mujer perdió la vida a causa de miasis por gusano barrenador en la capital hondureña, confirmó el jefe de vigilancia de la Secretaría de Salud, Homer Mejía.

“Esta es la primera muerte por gusano barrenador en Honduras en el presente año, la paciente era de sexo femenino, de 77 años procedente de la capital”, detalló.

Agregó que esta situación se pone en manifiesto para que se tomen las medidas de prevención ya que una herida puede causar mucho daño.

“Si usted tiene una herida debe de taparla con una curita o una venda para evitar que se pare alguna mosca que deje su larva y eso después va creciendo y destruyendo el tejido y provocando una infección que podría costarle la vida si tiene alguna enfermedad base”, sostuvo.

El galeno dijo que hay 76 casos confirmados de los cuales la mayoría son de la capital hondureña.

Reiteró que la muerte de la paciente es la primera por gusano barrenador en el presente año.

“Hay que eliminar los criaderos de basura para que la mosca no deje infecciones que provoquen muertes si la persona anda una herida descubierta”, apuntó. IR