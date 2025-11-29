Mujer mata a disparos a su pareja tras una acalorada discusión en la capital hondureña

Tegucigalpa – Este sábado se reportó la muerte a disparos de un hombre a manos de su pareja en la colonia El Buen Samaritano en el municipio del Distrito Central, capital hondureña.

El fallecido fue identificado como José Ariel Cruz Hernández (38).

Se informó que la pareja estaba discutiendo en el interior de su habitación en su vivienda, cuando ella agarró el arma, disparó contra el hombre y lo hirió.

Posteriormente, el hombre fue trasladado de emergencia hacia el Hospital Escuela, pero al ingresar al centro asistencial, no tenía signos vitales.

La mujer fue detenida por agentes de la Policía Nacional y fue remitida a una posta.

Un promedio de seis personas muere diariamente en sucesos violentos, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG