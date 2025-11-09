Mujer intentó evadir mecanismos de seguridad en el penal de Ilama, Santa Bárbara

Tegucigalpa – El Instituto Nacional Penitenciario (INP) informó este sábado que una mujer de 29 años fue detenida hoy cuando, durante la visita al Centro Penitenciario de Ilama, Santa Bárbara, intentó introducir supuesta droga oculta en sus partes íntimas, buscando evadir los controles de seguridad del establecimiento.

El intento fue frustrado gracias a la efectividad del Body Scanner y la rápida actuación del personal de la Fuerza Nacional de Control de Centros Penitenciarios (FNCCP) del INP, quienes aplicaron los protocolos de inspección.

La ciudadana fue trasladada hasta las instalaciones de Medicina Forense del Ministerio Público y posteriormente será puesta a disposición de las autoridades competentes para que enfrente el proceso legal correspondiente. VC