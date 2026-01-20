Mujer hondureña: luz que abraza Honduras

Chasty Fernández

Honduras rinde homenaje a la mujer hondureña cada 24 de enero, reconociendo su fuerza, su valentía y su capacidad para transformar la vida de quienes la rodean. Es un día para honrar su entrega diaria, esa que muchas veces pasa desapercibida, pero que sostiene hogares, comunidades y sueños.

La mujer hondureña enfrenta desafíos con creatividad y determinación. Desde la ciudad hasta el campo, en la escuela, el mercado o la casa, construye futuro con sus manos, su palabra y su corazón. Su trabajo, silencioso pero constante, mantiene un país en movimiento y da continuidad a la vida de generaciones enteras.

Siempre me ha llamado la atención la lectura de Proverbios 31, porque describe con precisión la fuerza, la sabiduría y la dignidad de la mujer, cualidades que trascienden el tiempo y las culturas. Habla de una mujer que trabaja con empeño y organización, que cuida de su hogar y de su familia, que extiende la mano al necesitado y actúa con justicia. Es previsora, prudente y generosa, y encuentra en su esfuerzo diario la manera de sostener la vida de quienes dependen de ella. Cualidades se reflejan en la mujer hondureña: su capacidad de crear y mantener hogares, de educar y guiar, de liderar y acompañar, de resistir y soñar. A las visibles y a las invisibles, cuya dedicación transforma familias, comunidades y el país entero, reconociendo que su fortaleza diaria es un pilar que sostiene el futuro. Este poema surge de esa lectura, como un homenaje a su fuerza, su entrega y su luz.

Luz y Fuerza

Se levanta con el alba,

sus manos construyen mundos,

sus ojos guardan el valor de siglos,

y su corazón late con la fuerza del viento y la lluvia.

En su cocina, cada ingrediente es memoria,

cada aroma es abrazo,

cada plato, un gesto de amor que atraviesa generaciones.

Su cuerpo es tierra fértil y río en movimiento,

curvas que hablan de vida,

piel que refleja Sol, mar y montaña,

cabello oscuro que danza con el aire y el tiempo.

Su mirada es refugio y desafío,

su sonrisa, un puente hacia quienes la necesitan.

Cuando baila, el mundo se detiene un instante,

porque en su danza habita la historia de su pueblo.

No pide reconocimiento,

no busca aplausos.

Su fuerza se reconoce en la constancia,

su amor en los detalles,

su valentía en cada obstáculo superado.

Hoy la celebramos,

honramos su entrega, su esencia, su luz.

Porque cada mujer hondureña

es semilla, es fuego, es raíz

que mantiene viva la esperanza y la vida.

Que este día sirva para honrar su trabajo y celebrar su fuerza. Cada mujer hondureña lleva en sí una luz profunda que, día tras día, sostiene la vida y llena de esperanza a quienes la rodean.