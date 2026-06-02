Mujer fallece tras ser atacada con arma blanca en colonia Pineda de La Ceiba

La Ceiba– Una mujer perdió la vida este martes tras ser atacada con arma blanca en la colonia Pineda de la ciudad de La Ceiba, Atlántida.

La víctima fue identificada como Dayana Suyapa Fuentes Sánchez, quien falleció a consecuencia de las heridas provocadas durante el ataque, según la información de la hermana de la ahora occisa.

De acuerdo con la información, la agresión habría sido perpetrada por una vecina de la fallecida, en circunstancias que aún son investigadas por las autoridades competentes.

La presunta responsable fue identificada como Rixi Hernández, quien supuestamente atacó a Dayana Fuentes con un arma blanca, ocasionándole heridas de gravedad que le provocaron la muerte.

Tras el incidente, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la escena para acordonar el área e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer las causas que originaron el hecho.

El cuerpo de la mujer fue trasladado a la morgue de La Ceiba.

En el presente año, más de un centenar de mujeres han sido asesinadas en este país centroamericano. IR