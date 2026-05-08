Mujer fallece por aparente golpe de calor durante celebración del Día de la Madre en la capital

Tegucigalpa – Una mujer perdió la vida la mañana de este viernes en un sector del barrio Guanacaste en la capital, en medio de una actividad escolar por el Día de la Madre, informaron testigos en el lugar.

La víctima fue identificada como Gloria Cristina Cortés (53), quien se encontraba en las cercanías de la Escuela de Varones José Trinidad Cabañas, donde se desarrollaba un acto conmemorativo. De acuerdo con versiones preliminares, la ciudadana habría sufrido un golpe de calor que afectó su ritmo cardíaco, provocándole la muerte de manera repentina.

Testigos relataron que las altas temperaturas que se registraban durante la actividad habrían incidido en el deterioro de su estado de salud. En el lugar también se encontraban dos nietos de la fallecida, quienes participaban en el evento escolar y resultaron afectados emocionalmente por lo ocurrido.

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Tras el incidente, autoridades de Medicina Forense se hicieron presentes para realizar el levantamiento correspondiente y determinar oficialmente las causas del deceso.

Según se informó, el cuerpo será entregado directamente a sus familiares para la realización del velatorio, sin necesidad de trasladarlo a las instalaciones del Ministerio Público.

Este suceso ha generado consternación entre los presentes, en una jornada que estaba destinada a la celebración y que terminó marcada por la tragedia.

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