Mujer es sorprendida intentando ingresar supuesta marihuana en cárcel de Yoro

Tegucigalpa – Durante el proceso de visita conyugal realizado en el Centro Penitenciario de Yoro, Yoro, personal femenino realizó el procedimiento de requisa a una ciudadana de 32 años de edad, quien se presentó para visitar a un privado de libertad en dicho establecimiento penitenciario.

De acuerdo con la información preliminar, las autoridades tenían conocimiento de que la fémina presuntamente intentaría introducir supuesta droga al interior del centro penitenciario, motivo por el cual se activaron los protocolos de seguridad y se efectuó la revisión correspondiente.

Al momento de practicar la requisa, la mujer mostró una actitud nerviosa, situación que llamó la atención del personal asignado. Al ser consultada sobre su comportamiento, la ciudadana manifestó voluntariamente que ocultaba en sus partes íntimas un envoltorio que contenía hierba seca, supuesta marihuana.

Posteriormente, las autoridades del recinto realizaron las coordinaciones con personal de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y Medicina Forense, con el objetivo de continuar con el procedimiento legal correspondiente y determinar las responsabilidades conforme a ley. JS