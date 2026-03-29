Mujer es retenida por intentar ingresar sustancias ilícitas en Ilama

Tegucigalpa – Una ciudadana que se disponía a ingresar como visitante al Centro Penitenciario de Ilama Santa Bárbara fue remitida a las instalaciones de Medicina Forense del Ministerio Público de la zona, tras detectarse una alerta durante el proceso de control de ingreso.

De acuerdo con los protocolos de seguridad establecidos, al momento de pasar el Scanner Corporal el sistema reflejó indicios sospechosos que podrían estar relacionados con el posible intento de introducir objetos o sustancias ilícitas en el interior de su cuerpo.

Ante tal situación, las autoridades procedieron conforme a la normativa vigente, garantizando en todo momento el respeto a los derechos de la persona.

La ciudadana fue trasladada para la realización de los exámenes médicos correspondientes que permitan esclarecer la situación, mientras las autoridades competentes continúan con el procedimiento de investigación para determinar las acciones legales a seguir. IR