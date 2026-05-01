Mujer es encontrada muerta en su vivienda en el sector El Merendón de San Pedro Sula

San Pedro Sula – Una mujer fue encontrada muerta al interior de su vivienda en la colonia, en la parte alta del sector El Merendón, en San Pedro Sula, norte de Honduras.

La víctima fue identificada como Patricia García, de 37 años, quien, según versiones preliminares de vecinos, vivía en la zona junto a sus hijas y un nieto.

De acuerdo con la información en el lugar, el cuerpo de la mujer presentaba un golpe en el rostro. Su fallecimiento se reporta como un hecho aún no esclarecido.

Los elementos policiales se mantienen a la espera del arribo de Medicina Forense y del Ministerio Público para avanzar en las investigaciones que permitan determinar la causa de muerte.

Las muertes de mujeres ya suman más de 80 a nivel nacional en lo que va de año, según estadísticas de organismos feministas. AD