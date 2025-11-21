spot_imgspot_img
Caliente

Mujer es asesinada por su pareja en Lempira

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – Una mujer muere asesinada por su pareja en la comunidad de El Carrizal, Belén, Lempira, occidente de Honduras.

La víctima fue identificada como Analy Rodríguez Zúniga.

Según reportes, la víctima, antes de morir hirió a su pareja identificado como Eli Gámez Hernández, quien fue trasladado al hospital Juan Manuel Gálvez, en Gracias, Lempira.

Agentes policiales realizan custodia de Gamez Hernández en el centro hospitalario.

Las muertes de mujeres no cesan en Honduras, sumas más de 230 las féminas asesinadas en este país centroamericano, según organizaciones feministas. IR

