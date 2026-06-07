Mujer es asesinada por su pareja en Kaukira; presunto agresor fue linchado por familiares de la víctima

Tegucigalpa – Un nuevo hecho violento se registró en la comunidad de Kaukira, departamento de Gracias a Dios, donde una mujer perdió la vida presuntamente a manos de su pareja sentimental.

De acuerdo con la información preliminar, tras cometer el crimen, el principal sospechoso, identificado como Alexis Fuentes, fue retenido por familiares de la víctima, quienes lo habrían golpeado severamente en represalia por lo ocurrido.

La agresión contra el presunto feminicida fue de tal magnitud que quedó gravemente herido, lo que generó versiones en distintos medios que informaron sobre su fallecimiento.

Sin embargo, agentes policiales que atendieron la emergencia aclararon que Alexis Fuentes aún se encontraba con vida al momento de su intervención, aunque presentaba lesiones de consideración producto de la golpiza recibida.

Las autoridades han iniciado las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen contra la mujer y determinar las responsabilidades correspondientes tanto en el asesinato como en la posterior agresión contra el sospechoso.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad de la víctima ni mayores detalles sobre el estado de salud del presunto agresor.

El caso ha causado consternación entre los habitantes de la zona.

Las muertes de mujeres no cesan en Honduras, en el presente año se reportan más de un centenar a nivel nacional. IR