Mujer es asesinada en comunidad garífuna de Sambo Creek

Tegucigalpa – Una mujer fue asesinada la tarde de este miércoles en la comunidad garífuna de Sambo Creek, en La Ceiba, Atlántida.

La fémina fue identificada como Gilma Liliana Morales de 46 años.

Datos preliminares indican que la mujer se encontraba con su esposo cuando un sujeto en motocicleta y le dio un disparo en la cabeza que le quitó la vida.

Agentes policiales aseguran que investigan el hecho violento.

Familiares de la víctima pidieron que el asesinato de su pariente no quede en la impunidad y que investiguen el hecho y den con el paradero de los responsables del crimen.

Las muertes de mujeres no cesan en este país centroamericano, donde en el presente año suman alrededor de 70 muertes violentas de las féminas. IR