Mujer es asesinada en Choloma

San Pedro Sula– De forma violenta le quitan la vida a una fémina en la colonia Mississippi en Choloma, Cortés.

La víctima fue identificada como Lourdes Griselda Zaldívar, de 35 años.

El cuerpo fue encontrado a la orilla de la calle, luego de haber sido sacado de su vivienda en la colonia Primero de Abril.

Los vecinos de la citada colonia denunciaron que en horas de la madrugada se escucharon disparos y gritos de una mujer.

Agentes policiales se apersonaron a la zona para acordonar la escena del crimen.

Las muertes de mujeres siguen sumando en Honduras, en el presente año ya se registran más de 170 crímenes. IR