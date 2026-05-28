Mujer es asesinada a puñaladas por su pareja en San Lorenzo

Tegucigalpa – Una mujer fue asesinada a puñaladas por su compañero de hogar en San Lorenzo, Valle, zona sur de Honduras.

La fémina fue identificada como Marlen Yaneth García, quien recibió varias heridas de arma blanca a manos de su pareja, confirmó la Policía Nacional.

El hechor andaba en estado de ebriedad y luego de cometer el asesinato huyó del lugar.

La Policía busca a este sujeto que está plenamente identificado, por lo que se prevé será capturado en las próximas horas.

Al menos 107 mujeres han sido asesinadas este año en Honduras, de acuerdo a los recuentos del Observatorio de la Violencia de la UNAH. JS