Mujer es asesinada a puñaladas por su pareja en San Lorenzo

Tegucigalpa – Una mujer fue asesinada a puñaladas por su compañero de hogar en San Lorenzo, Valle, zona sur de Honduras.
La fémina fue identificada como Marlen Yaneth García, quien recibió varias heridas de arma blanca a manos de su pareja, confirmó la Policía Nacional.
El hechor andaba en estado de ebriedad y luego de cometer el asesinato huyó del lugar.
La Policía busca a este sujeto que está plenamente identificado, por lo que se prevé será capturado en las próximas horas.
Al menos 107 mujeres han sido asesinadas este año en Honduras, de acuerdo a los recuentos del Observatorio de la Violencia de la UNAH. JS