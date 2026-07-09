Mujer es asesinada a machetazos en comunidad de Río Blanco, Intibucá

Tegucigalpa- Una mujer identificada como María Méndez fue asesinada de forma violenta la mañana de este jueves en la comunidad de Río Blanco, departamento de Intibucá, en un nuevo hecho criminal que enluta a esa zona del occidente del país.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima fue atacada con un machete por circunstancias que aún son investigadas por las autoridades.

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron al lugar para acordonar la escena del crimen y realizar las primeras diligencias investigativas, mientras personal de Medicina Forense efectuó el levantamiento cadavérico conforme a ley.

El cuerpo de María Méndez será trasladado a la morgue de Medicina Forense, en Tegucigalpa, donde se le practicará la autopsia correspondiente.

Las autoridades continúan con las pesquisas para esclarecer el móvil del homicidio, identificar al responsable y deducir las responsabilidades penales correspondientes en este nuevo caso de violencia registrado en el departamento de Intibucá.

Hasta el momento se desconoce quién o quiénes cometieron el hecho violento.

En el presente año, suman más de 140 las mujeres asesinadas en el territorio nacional. IR