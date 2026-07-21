Mujer es asesinada a disparos en carretera en Danlí, El Paraíso

Tegucigalpa– Una mujer fue asesinada a disparos la tarde de este día en la carretera que comunica la ciudad de Danlí con el municipio de San Matías, en el departamento de El Paraíso, en un nuevo hecho violento contra las mujeres en Honduras.

La víctima fue identificada como Ingrid Janeth Izaguirre Duarte, quien, según información preliminar, fue interceptada por varios sicarios que le dispararon en repetidas ocasiones, provocándole la muerte en el lugar del ataque.

Tras el crimen, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la escena para acordonar el área e iniciar las diligencias investigativas, mientras personal de Medicina Forense realizó el reconocimiento y levantamiento del cadáver conforme al procedimiento legal.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la captura de sospechosos ni han establecido el móvil del homicidio, por lo que las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.

El asesinato de Ingrid Janeth Izaguirre Duarte se suma a la ola de violencia que afecta al país, mientras familiares y pobladores esperan que el caso sea esclarecido y que los responsables sean llevados ante la justicia.

En el presente año, más de 150 mujeres han sido asesinadas en Honduras, según datos de organizaciones feministas. IR