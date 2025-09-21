Mujer es asesinada a balazos en su vivienda en Lempira

Tegucigalpa – Una mujer fue asesinada en las últimas horas en el interior de su vivienda en el sector de La Montañita en el municipio de La Iguala, departamento de Lempira, occidente de Honduras.

La víctima fue identificada como María Alejandrina Murillo (47).

Se conoció que la ahora occisa fue atacada el sábado por un sujeto que ingresó a su vivienda en un estado de ebriedad, sacó su pistola y atacó a disparos a la mujer.

Posteriormente, la mujer fue trasladada de emergencia al Hospital Juan Manuel Gálvez en el municipio de Gracias, pero pereció por la gravedad de las heridas.

Habitantes y medios locales reportaron que la fallecida tenía conflictos de tierras con otras personas.