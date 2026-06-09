Mujer es asesinada a balazos dentro de su vivienda en Comayagüela

Tegucigalpa- Una mujer perdió la vida de forma violenta la madrugada de este martes tras ser atacada a disparos en el interior de su vivienda ubicada en la colonia Betania, en el sector de Comayagüela, municipio del Distrito Central.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias y determinar el móvil del crimen.

Elementos de la Policía Nacional se desplazaron hasta la escena para acordonar el área e iniciar las primeras diligencias investigativas. De igual manera, personal de Medicina Forense se apersonó para realizar el levantamiento cadavérico y la recolección de indicios que permitan avanzar en el caso.

Este nuevo hecho violento se suma a la preocupante cifra de muertes de mujeres registradas en Honduras durante el presente año, que ya supera el centenar de casos a nivel nacional, según reportes de organismos de derechos humanos y entidades de seguridad.

En las últimas horas, el Congreso Nacional aprobó reformas orientadas a endurecer las penas por delitos relacionados con la violencia contra la mujer. Las sanciones por femicidio fueron incrementadas de 25 a 30 años de prisión, mientras que en los casos de femicidio agravado las condenas oscilarán entre 30 y 40 años, pudiendo alcanzar hasta los 60 años de cárcel en determinadas circunstancias.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a los responsables de este nuevo crimen que enluta a una familia hondureña y vuelve a poner en evidencia la problemática de la violencia contra las mujeres en el país.LB