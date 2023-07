Mujer denuncia que policías ingresaron a su vivienda en busca de droga, la desnudaron y golpearon en Olancho

Tegucigalpa- Una mujer denunció este viernes que policías ingresaron a su vivienda en busca de droga, la desnudaron y golpearon en un hecho ocurrido en el barrio San Francisco de Catacamas, Olancho.

La fémina identificada como Jacinta Michelle Hernández relató que ella vende ropa y se la había ido a enseñar a su vecina cuando observó que tres patrullas se aparcaron frente a su vivienda.

Agregó que ella les preguntó a quién buscaban y los policías le preguntaron si ella vivía ahí que necesitaban hacer un allanamiento ya que había denuncias que ella vendía droga.

En ese sentido, dijo que los dejó pasar y tras registrar todo y no encontrar nada la desnudaron.

“Yo les dije que porque hacían eso y los policías me dijeron que era que muchas personas escondían droga en su cuerpo, por lo que les dije que era gente pobre que me ganaba la vida de forma honrada, si vendiera droga tuviera una buena cama y otras cosas no viviría así como vivo y en eso me pegaron con un tolete en el estómago que me sacaron el aire”, detalló.

Sostuvo que si a ella le llegará a pasar algo culpaba a la policía por ingresar a su vivienda sin ninguna orden y por desnudarla y golpearla sin ninguna explicación.

“Mi esposo vende paletas y yo ropa con eso hacemos para el diario y criar a nuestros tres hijos y no es justo que vengan y lo humillen de esta forma”, denunció a HCH. IR