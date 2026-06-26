Mujer de la tercera edad es violada por su vecino en El Progreso

Tegucigalpa – Este viernes se conoció una historia que estremece a cualquier sociedad, una mujer de la tercera edad fue violada por su vecino en el interior de su hogar en el municipio de El Progreso, departamento de Yoro, zona norte de Honduras.

La nieta de la víctima confirmó que su abuela tuvo que ser hospitalizada en un centro asistencial, que se encuentra estable y está en fase de recuperación.

Marró al noticiero Hoy Mismo que su abuela sufrió de mucho sangrado y tuvieron que reconstruirle sus partes íntimas que sufrieron daños producto de la agresión sexual.

“Ella dice que estaba cocinando a las 5:00 de la mañana, vio entrar al violador que la atacó sin darle tiempo de guitar porque le tapó la boca, la golpeó y abusó de ella, es lo único que ella dice”, manifestó la pariente.

Señaló que la mujer de la tercera edad vive sola en su vivienda y que el agresor es uno de sus vecinos, que solo un cerco separa las casas de ambos.

Añadió que su abuela siempre tuvo problemas con el vecino y su familia, ya que los segundos ingresaban a la vivienda a robarle leña, jabón y otros insumos.

La pariente exigió a las autoridades encargados de blindar justicia que impongan pena máxima, ya que en esta ocasión, la víctima pudo sobrevivir e identificar a su agresor.

Posteriormente, agentes de la Policía Nacional capturaron al agresor y será acusado del delito de violación agravada. AG