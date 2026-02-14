Muertes de mujeres un cáncer difícil de combatir en Honduras

Tegucigalpa – Las muertes de mujeres en Honduras se ha convertido en un cáncer difícil de combatir, los crímenes dejan luto y dolor en las familias, mientras que sus asesinatos solo incrementan la impunidad en este país centroamericano.

Las mujeres de todo tipo de edad son asesinadas en el territorio nacional, siendo las principales ciudades, entre ellas Tegucigalpa, San Pedro Sula, Comayagua, La Ceiba, las que presentan los mayores índices de crímenes.

Durante la semana, se reportó la muerte violenta de Sindy Lizeth Montoya, de 18 años de edad, originaria del municipio de Sabana Grande, Francisco Morazán, según información preliminar proporcionada por las autoridades.

Montoya fue encontrada asesinada en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, hacia donde se había trasladado supuestamente con unas amigas a celebrar su cumpleaños.

La jovencita presentaba en su cuerpo siete impactos de arma de fuego, su cuerpo fue trasladado a la morgue ceibeña, mientras que sigue en curso su investigación.

Tal como el caso de esta jovencita, en el presente año se han registrado muertes violentas de quinceañeras, mujeres adultas y ancianas.

Honduras seguiría enfrentando un vacío crítico en cuanto a investigación criminal

Después de conocer lo que dijo el titular de la Secretaría de Seguridad de Honduras, el general Gerzón Velásquez, quien detalló los ejes de estrategias que se implementarían en el país con el nuevo gobierno, con el fin de generar paz y seguridad a la ciudadanía, la directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas, dijo que Honduras seguiría enfrentando un vacío crítico en cuanto a investigación criminal.

Para la experta, el principal causante de la impunidad en el país es la carencia de investigación científica criminal.

Ayestas advirtió que en el país la cantidad de delitos que quedan en la impunidad es por la capacidad operativa actual, por lo que urge aumentar el número de peritos e investigadores especializados.

Le sugirió a la Secretaría de Seguridad fortalecer la institución con capacitaciones a miembros policiales e implementar más recursos humanos, ya que se requiere personal formado en técnicas de investigación modernas.

Honduras ha iniciado el año con un promedio alarmante de muertes; solo en los primeros 21 días de enero de 2026, se registraron 55 muertes violentas de acuerdo a las estadísticas, y se estima que el 87% al 90% de los delitos contra la vida en Honduras no llegan a una sentencia condenatoria.

Según datos reportados por el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), al finalizar 2025 se contabilizaron al menos 260 asesinatos de mujeres.

Mujeres asesinadas en 2026

Hallan una pareja sin vida en la carretera CA-13

Asesinan a una pareja en la Rivera Hernández de SPS

Sin vida hallan a mujer a la orilla de calle de tierra en La Ceiba

Adolescente muere calcinada tras que prendieron fuego a su vivienda en Tocoa

Hallan sin vida a joven mujer en una vivienda en Talanga

Mujer muere a balazos a manos de su pareja en Santa Cruz, Lempira

Matan mujer en Trujillo, Colón

Investigan muerte de mujer en San Marcos, Ocotepeque

Atentan contra la vida de una abogada en La Ceiba, Atlántida

Hallan a dos ancianos degollados en San Manuel Cortés

Matan a empleada sanitaria y excandidata a diputada en Choluteca

Hallan sin vida a una menor en una cuartería en Comayagua

Otra mujer es asesinada en Honduras durante el fin de semana

Muertes de mujeres no cesan, matan a jovencita en Ocotepeque

Hallan sin vida a mujer a orillas de río en El Progreso, y asesinan a dirigente patronal en SPS

Asesinan a dirigente comunal en Cofradía y a otro hombre en Danlí

Hallan sin vida a dos mujeres en diferentes sectores del norte del país

Hallan sin vida a una joven en Puerto Cortés

Matan a jovencita en Olancho, la cuarta mujer en menos de tres días

Encuentran sin vida a dos primas de 15 años en Sulaco, Yoro

Matan a pareja de jóvenes en el sector de la Rivera Hernández en SPS

Hallan sin vida a una pareja dentro de un carro en La Ceiba

IR