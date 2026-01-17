Muertes de mujeres no cesan, matan a jovencita en Ocotepeque

Tegucigalpa – Una nueva muerte de mujeres se registró en las últimas horas en Honduras, el hecho se suscitó el municipio de San Francisco del Valle, Ocotepeque, occidente de Honduras.

La joven fue identificada como Ashlin Yamileth Murcia Martínez de 20 años.

Según información preliminar, la joven de aproximadamente 20 años, habría sido asesinada presuntamente por su pareja sentimental, aunque hasta el momento las autoridades no han brindado detalles oficiales sobre las circunstancias exactas del crimen.

Vecinos del lugar indicaron que la joven vivía con su pareja y que en horas de la noche se escuchaban discusiones, gritos y llanto.

El cuerpo de la joven fue trasladado a la morgue de Copán.

En el presente año, suman 10 los asesinatos de féminas, según datos de organizaciones de mujeres. IR