Muertes de mujeres enciende alarma en Honduras

Tegucigalpa – La muerte violenta de 70 mujeres en el presente año contabiliza el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), lo que ha encendido las alarmas de las organizaciones feministas en este país centroamericano, donde la saña y el odio se han apoderado en cada uno de los crímenes, solo en los últimas cuatro semanas han sido asesinadas 22 mujeres a nivel nacional.

–Un promedio mensual de 20 mujeres han perdido la vida de manera violenta.

-En promedió cada 37 horas una mujer es asesinada en el país.

Un total de 70 mujeres han sido asesinadas en el presente año en el país.

Así lo manifestó la coordinadora de la OV-UNAH, Migdonia Ayestas, quien reiteró que la muerte violenta de mujeres sigue siendo un problema en el país.

Indicó que el Estado debe tener la capacidad de asegurar la vida de las mujeres en los espacios públicos de convivencia y que deben sentirse protegidas en el hogar.

Señaló que los hombres en condición de pareja, expareja y pretendientes son la principal causa de muerte violenta de una mujer con múltiples disparos, piedras y arma blanca.

Añadió que un promedio mensual de 20 mujeres han perdido la vida de manera violenta.

Ayestas promedió que cada 37 horas una mujer es asesinada en el país.

Mientras que los grupos feministas ya reportan 76 los hechos violentos contra las mujeres a nivel nacional.

Saña y odio

La directora del OV –UNAH enfatizó que la violencia contra las mujeres se vuelve un problema porque de entre las hondureñas la violencia se vuelve continua, que empieza con la violencia física, como los golpes y gritos, sigue con la violencia sexual y las muertes violentas.

“Por qué le quitan la vida a una mujer con tanta saña, con tanto odio, con tanto desprecio. Porque no solamente les basta un tiro certero que casi es un ajuste de cuentas, sino que múltiples heridas que en muchos casos llegan hasta 66 heridas con armas corto punzantes”, indicó.

Señaló que esa saña y odio ya se ve como común en la sociedad y eso es lamentable.

Organizaciones feministas exigen justicia

El movimiento feminista en Honduras ha alzado nuevamente la voz para denunciar la alarmante escalada de violencia de género que azota al país.

En lo que va del año, la cifra de muertes violentas de mujeres ya supera las 70 víctimas, una realidad que mantiene al país a la cabeza de la región con los índices más altos de femicidios e impunidad.

La defensora de derechos de las mujeres, Nohemí Díaz, calificó de “irresponsables” recientes aseveraciones de la Policía Nacional, donde se vinculan de forma preliminar estas muertes con estructuras del crimen organizado.

“Es irresponsable que las autoridades emitan estos juicios previos a realizar una investigación científica. Ninguna violencia se puede justificar y estas muertes deben investigarse a fondo para evitar que más niñas y mujeres sigan siendo asesinadas”, señaló Díaz.

Para las organizaciones feministas, este tipo de declaraciones solo buscan desviar la responsabilidad estatal y revictimizar a las mujeres, ignorando que el Estado tiene el deber de proteger la vida sin prejuicios, zanjó.

La situación descrita por las defensoras revela un patrón alarmante en la desaparición de mujeres por lo que recuerdan que las primeras horas tras un reporte de desaparición son vitales, pero las autoridades no cumplen con los protocolos de búsqueda inmediata, como mandan las normas internacionales.

En último mes 22 mujeres asesinadas

Los reportes periodísticos de Proceso Digital indican que en las últimas cuatro semanas se registraron 22 mujeres asesinadas en el territorio nacional.

El 23 de abril, una pareja fue ultimada a balazos en el interior de su vivienda en la colonia Montecristo en el municipio de Trujillo, departamento de Colón.

Las víctimas fueron identificadas como Dixie Maribel Benítez y Saúl López Bonilla.

El 22 de abril, una mujer fue asesinada a balazos mientras que su esposo resultó herido en el municipio de Atima en el departamento de Santa Bárbara, noroccidente de Honduras.

La fallecida fue identificada como Yuliany Reyes (22).

El 22 de abril, se informó del hallazgo sin vida de una mujer en el sector de El Canalón en el municipio del Distrito Central, capital hondureña.

El cuerpo de la mujer fue encontrado debajo de un puente en el bulevar Kuwait en la quebrada Salada.

El 17 de abril, se informó el hallazgo sin vida de una mujer en una zona pastosa en la colonia 4 de Enero en el municipio de Tela en el departamento de Atlántida, zona norte de Honduras.

La fallecida fue identificada como Sandy Jennifer Laing Rivera (33).

El 16 de abril, se informó el hallazgo sin vida de una joven tiktoker de 17 años en una plantación de palma africana en el municipio de Tocoa en el departamento de Colón.

La fallecida fue identificada como Katerin Mejía, pero era conocida en las redes sociales como “Kathy Mazorca”.

El 15 de abril, Angie Yaneth López , de 18 años, falleció luego de no ser trasladada a tiempo por falta de cupos desde Catacamas, Olancho, hacia el Hospital Escuela en Tegucigalpa, donde recibiría atención especializada, según informaron sus familiares.

La joven había resultado gravemente herida en un atentado criminal registrado el martes 14 de abril, donde Mary Medina también perdió la vida en el lugar de los hechos.

Las féminas estaban en el interior del comercio de nombre “Victoria Store” al momento de la balacera.

Ese mindo día una mujer fue asesinada en la comunidad garífuna de Sambo Creek, en La Ceiba, Atlántida.

La fémina fue identificada como Gilma Liliana Morales de 46 años.

El 13 de abril, Una mujer fue asesinada a disparos por su compañero de hogar en Roatán, Islas de la Bahía.

La fémina fue identificada como Carolina Martínez.

El 12 de abril, una mujer de 21 años fue ejecutada de varios disparos en el barrio Lempira en la capital hondureña.

La víctima fue identificada como Sarahi Flores de 21 años.

El 6 de abril: Dos primas fueron ultimadas a balazos en la colonia Los Almendros en la ciudad de Choloma, departamento de Cortés, zona norte de Honduras.

Las víctimas fueron identificadas como Kimberly Licona Avelar e Yohanna Lanza, ambas son primas y parientes de un líder de la Mara Salvatrucha de nombre de Jonny Alberto Licona Avelar.

En la escena del crimen dejaron un mensaje escrito “las matamos por trabajar con la Dipampco, por sapos”, insinuando que brindaron información a las autoridades policiales.

El 6 de abril: Se reportó el hallazgo sin vida de una joven mujer en el interior de su vivienda en el barrio El Porvenir en el municipio de Dulce Nombre de Culmí, departamento de Olancho, oriente de Honduras.

La joven fallecida fue identificada como Ana Rivera .

Se informó que el suceso ocurrió en horas de la noche del domingo y fue encontrado en horas de la mañana del lunes; el cuerpo de la mujer presenta un disparo en su cabeza.

El 6 de abril: Se reportó el hallazgo de una mujer decapitada en un cementerio en el municipio de Sulaco en el departamento de Yoro.

La víctima fue identificada como Flor Maricela Matute (37), quien habría sido ejecutada por el grupo criminal “Cartel del Diablo”, de acuerdo con las pesquisas de la Policía.

El cuerpo de la mujer fue arrojado desnudo en el cementerio de Las Cañas.

El 5 de abril: Una mujer fue asesinada a disparos en Guaruma, Esquías, Comayagua, zona central de Honduras.

La mujer respondía al nombre de Daysi Blandin (60). Su cuerpo presentaba varios impactos de arma de fuego.

El 4 de abril: Fue encontrado el cuerpo en estado de descomposición de una mujer en un terreno baldío en el Barrio Medina en San Pedro Sula, norte de Honduras.

De acuerdo a las versiones preliminares, la Policía Nacional recibió un reporte sobre el suceso, por lo que un equipo se trasladó para resguardar la escena.

Al hacer el levantamiento la mujer estaba sin ropa y a la par un vestido el que supuestamente portaba, se desconoce la forma en la que le dieron muerte a la fémina.

El 4 de abril: Las dos mujeres asesinadas en la capital de Honduras el Viernes Santo fueron identificadas en la dirección de Medicina Forense.

La fémina asesinada a pedradas en la colonia La Era de Tegucigalpa respondía al nombre de Patricia García Martínez (41).

En tanto, en la colonia Modesto Rodas se produjo el asesinato de Nelsia Pamela Chávez Pérez (37), a manos de su compañero de hogar, quien le asestó varias puñaladas en la sala de su hogar. Ella trabajaba en servicios generales del Hospital Escuela.

El 30 de marzo: Una fémina fue asesinada de un certero disparo en Danlí, El Paraíso, zona oriental del país.

La víctima fue identificada como Alba Rodríguez, de 55 años.

De acuerdo con la información preliminar, la mujer salió a su patio cuando un individuo desconocido, sin mediar palabra, le infirió un impacto de bala.

El 29 de marzo: Una pareja de hermanos fue asesinada a disparos en la entrada principal de la residencial Altos del Trapiche, en Tegucigalpa, capital de Honduras.

Las víctimas fueron identificadas como María Fernanda y Jonathan Mauricio Torres Sánchez, ambos hermanos. Se conoció que fueron sacados de su vivienda en Las Casitas y luego llevados hacia El Trapiche, donde les quitaron la vida de varios impactos de arma de fuego.

29 de marzo: Asesinan y queman el cuerpo de una mujer en unos potreros de la carretera hacia Ticamaya en el municipio de Choloma, departamento de Cortés.

El 28 de marzo: A través de análisis clínicos y pruebas dactilares, autoridades lograron revelar la identidad de la mujer que se localizó muerta en las cercanías de las colonias 14 de enero y la Cantarero López de Comayagüela.

La víctima fue identificada como Angie Paola Galea Carcamo.

El cuerpo presentaba signos de tortura, golpes, sus partes íntimas quemadas y heridas, por lo que, al momento del levantamiento, no se sabía de quién se trataba. IR