Muertes de menores ascendieron a 320 en primer semestre, 15 % más que en 2025

Tegucigalpa – De acuerdo a estadísticas de la Coordinación de Instituciones Privadas por las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), las muertes violentas de niños y jóvenes en Honduras se cifran en 320 en el primer semestre del 2026.

Lo anterior representa un aumento del 15 % en las muertes de menores y jóvenes, respecto al primer semestre de 2025, señaló Coiproden.

De acuerdo a las estadísticas de Coiproden un 77 % (247) son hombres y un 23 % (73) son mujeres.

Francisco Morazán, Yoro y Cortés son los departamentos que más muertes de menores concentran.

Los menores en Honduras no solo son blanco del crimen organizado, sino también de enfermedades como el dengue, sarampión y tosferina.

Lo anterior coloca a los infantes y jóvenes como uno de los grupos más vulnerables dentro de la sociedad hondureña. (RO)