Muerte de médico refleja el fracaso del Estado en el tema de seguridad

Tegucigalpa – La expresidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa afirmó que la muerte del joven galeno Miguel Ángel Salgado Cabezas, es una pérdida enorme en un país en donde el recurso es tan escaso y en donde los jóvenes se ven más vulnerables antes la inseguridad y la violencia que azota el país.

(Leer) Consternación en gremio médico por asesinato con saña de “un galeno excepcional”

“Indudablemente hacen falta políticas públicas de seguridad que sean efectivas, nuevamente se confirma que esos estados de excepción no han servido para nada, estamos ante un fracaso indudable en el tema de seguridad”, recriminó.

La actual diputada del Congreso Nacional señaló que la población hondureña no se siente segura en medio de un estado de excepción que dentro de la próxima semana cumplirá tres años de vigencia.

Figueroa enfatizó que esta situación de vulnerabilidad es especial en el gremio de la salud, donde los horarios que tienen obligan a salir tarde y se ven expuestos ante la falta de personal de seguridad en los hospitales donde laboran.

Salgado Cabezas terminó su turno en el Hospital Escuela a las 11 de la noche del miércoles y este jueves su cuerpo fue localizado en una zona utilizada como botadero de basura en el sector La Planada, aldea Lomas del Diamante, al sur de Tegucigalpa, mientras su vehículo fue encontrado en el mismo sitio donde lo estacionaba a diario. VC