Muerte de magistrada Barahona nos debe sacudir a todos por lo que enfrentó, dice consejera Hall

Tegucigalpa – La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall se solidarizó con la familia y amigos de la magistrada del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Miriam Barahona, de quien dijo no se quiere imaginar los embates que tuvo que enfrentar en el pasado proceso electoral bajo sus condiciones de salud.

“La magistrada venía luchando por un tema de salud delicado desde hace varios meses. Esto que pasó nos tiene que sacudir a todos. Nosotras en excelente condición de salud tuvimos que enfrentar todo lo que enfrentamos, no quiero imaginar lo que enfrentó ella bajo sus condiciones tan particulares de salud”, expresó.

Hall recriminó que a las mujeres en política se les ataque de forma visceral tocándole los sentimientos más sensibles, es decir se meten con los hijos, madres y el entorno familiar.

“No me victimizo, no voy de foro en foro rasgando mis vestiduras. Me defendí, me seguiré defendiendo con la tranquilidad, la altura moral y la ley de mi lado”, declaró.

Cuestionó que durante las pasadas elecciones muchos actuaron como tiranos y pasaron por encima de la Constitución.

Sobre las elecciones municipales de Guanaja en Islas de la Bahía, refirió que espera sean reprogramas lo más pronto posible, al tiempo que mencionó el CNE ya tiene una ruta para poder ejecutarlas en un ambiente pacífico que no ponga en riesgo a las personas ni al material electoral.

La funcionaria participó este lunes en la presentación de la propuesta “Trazando la ruta hacia las reformas electorales” por parte del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA). JS