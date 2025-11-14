Aumenta número de muertos por presunta intoxicación alcohólica en Mezapa, Atlántida

Tegucigalpa– Al menos ocho personas han perdido la vida por intoxicación alcohólica por consumo de alcohol adulterado en Toloa Adentro, en Mezapa, Atlántida. Medios locales reportan un número mayor de víctimas mortales, entre seis y 12, pero las autoridades no han confirmado la cifra.

Mario Ruiz, familiar de uno de los fallecidos, informó a medios radiales y televisivos de la capital, que las seis personas se habían reunido para departir en un lugar de ventas de bebidas alcohólicas, tras concluir el partido, las personas se sintieron mal y cada uno se fue a su vivienda, posteriormente empezaron a fallecer.

Sostuvo que uno de los fallecidos es el primo de su esposa quien se moviliza hacia el lugar.

Ruiz dijo que se sospecha que las seis personas ingirieron bebidas adulteradas ya que todos presentaron dolor de estómago, vómito y tras el consumo de la bebida dos o tres horas después empezaron a fallecer.

“Las autoridades forenses son las que determinarán las causas, pero estamos seguros que fue por intoxicación alcohólica”, apuntó.

Dijo que en este momento no tiene los nombres de los fallecidos, hasta que su esposa llegue a Toloa Adentro tendrá mayor información.

Por su parte, Xiomara García, hermana de Lazaro Alfredo García de 45 años, una de las seis víctimas, indicó que su hermano habia salido a beber con sus amigos y regreso a su casa donde fallecio.

«Nosotros no sabíamos que habían más personas fallecidas en el pueblo, a medida que iba pasando el tiempo nos dimos cuenta que tres de ellos ya habían muerto y de los mismos síntomas, anoche murieron otros dos y una más hoy». IR