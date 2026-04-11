Mueren dos universitarios hondureños en El Salvador; uno se encuentra desaparecido

Tegucigalpa – Dos universitarios hondureños murieron este viernes en el país vecino de El Salvador y uno se encuentra desaparecido.

Los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Católica de Honduras (UNICAH) participaban de una actividad académica en El Salvador y en un momento libre decidieron visitar una playa donde sucedió la tragedia.

Las víctimas fueron identificadas como Fredy Valle y Alexis Romero, ambos pertenecientes al campus Santa Rosa de Lima de la UNICAH en el departamento de Copán.

Cabe señalar que también se reportó la desaparición del estudiante Olvin Mejía.

Las autoridades universitarias pidieron oración para poder encontrar con vida al estudiante desaparecido. (RO)