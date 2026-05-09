Mueren dos presuntos criminales tras agresión armada en el estado mexicano de Sinaloa

Ciudad de México – Dos presuntos criminales murieron luego de que agentes de seguridad repelieran una agresión armada durante un operativo en las inmediaciones de Culiacán, Sinaloa (noroeste mexicano), informó este viernes el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch.

El funcionario indicó en una publicación en X que el personal federal realizaba una acción operativa cuando fue atacado por civiles armados, mientras investigaba a una célula delictiva que recientemente había privado de la libertad a varias víctimas.

García Harfuch detalló que esas víctimas fueron liberadas en días pasados, aunque no precisó cuántas personas habían sido secuestradas ni el sitio donde fueron rescatadas.

“La situación fue controlada”, señaló el secretario, quien reportó de manera preliminar una persona detenida y dos agresores fallecidos tras el ataque contra los agentes federales.

El funcionario añadió que, durante el operativo, las autoridades aseguraron cinco armas largas, 42 cargadores, una granada, chalecos tácticos, placas vehiculares y una camioneta con la leyenda “MF”, en referencia a la facción de la Mayiza, liderada por Ismael Zambada, El Mayito Flaco, hijo del fundador del Cartel de Sinaloa, Ismael ‘el Mayo’ Zambada.

Según el funcionario, el despliegue operativo continuaba en la zona para garantizar la seguridad de la población y detener a todos los responsables de la agresión.

“La investigación sigue en curso”, agregó García Harfuch, sin identificar a la persona detenida, a los dos fallecidos ni a la célula delictiva investigada.

Más tarde, medios locales y fuentes de seguridad señalaron que el arrestado era Ricardo Carranza Carranza, integrante de una célula vinculada a la facción criminal Los Mayos, facción criminal dentro de Cartel de Sinaloa.

La agresión ocurre en Sinaloa, estado del noroeste de México que desde septiembre de 2024 enfrenta una ola de violencia ligada a disputas internas del crimen organizado, con Culiacán como uno de los principales focos de enfrentamientos, desapariciones, bloqueos y operativos federales.

El Gobierno mexicano ha reforzado su presencia en la entidad con operativos de seguridad encabezados por fuerzas federales, mientras García Harfuch ha sostenido reuniones en Culiacán para dar seguimiento a la estrategia contra los grupos criminales que operan en la zona.

En los últimos meses las fuerzas de seguridad mexicanas también han protagonizado diversos operativos por todo el país para debilitar a los grupos criminales y sus fuentes de financiación, en medio de la presión del Gobierno estadounidense para intensificar las acciones en esta materia. EFE