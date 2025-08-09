Mueren dos personas en accidente de tránsito en Maraita que dejó decena de heridos

Tegucigalpa – En las últimas horas, se registró el fallecimiento de dos personas de una decena de heridos en un accidente de tránsito en la comunidad de Las Agujas en el municipio de Maraita.

El viernes, se registró el volcamiento de un vehículo que dejó alrededor de diez personas heridas que fueron trasladadas en patrullas del 911 al Hospital Escuela.

En horas de la madrugada se informó del fallecimiento de dos personas producto de la gravedad de las heridas.

Uno de los fallecidos fue identificado como Hermes Noé Vargas Vargas y el otro será identificado en la morgue judicial.

Los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte en el país después de los homicidios, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH).

De acuerdo a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), un promedio de cinco personas mueren diariamente en accidentes de tránsito. AG