Muere tiktoker Hernán Martínez luego de sufrir accidente vial

Tegucigalpa – El microempresario y reconocido tiktoker hondureño, Hernán Martínez, murió este fin de semana luego de varios días de permanecer grave de salud tras sufrir un accidente vial.

La familia de Martínez confirmó su deceso mediante sentidos mensajes en redes sociales.

La madre del joven, Jessenia Leiva, escribió: “Se me fue mi amor bonito. Gracias a todos por sus muestras de amor. Dios necesitaba a mi Ángel”.

El creador de contenidos laboraba en la empresa de carnes “Meat House”, desde donde varios de los empleados también lamentaron su inesperada partida.

Martínez sufrió un accidente vial el pasado miércoles 15 de abril en el anillo periférico a la altura del cementerio Jacaleapa. El vehículo en que se transportaba sufrió un aparatoso accidente impactando contra un árbol.

Producto del fuerte impacto varios de los ocupantes resultaron heridos y este día se confirmó el fallecimiento de Martínez.

Al menos seis personas diarias mueren en accidentes de transito en Honduras, de acuerdo a datos oficiales de la Dirección de Vialidad y Transporte. JS