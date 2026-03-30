Muere súbitamente el expresidente de Surinam Chandrikapersad Santokhi a los 67 años

San Juan.– El expresidente de Surinam Chandrikapersad Santokhi falleció súbitamente este lunes a los 67 años en el Hospital Universitario de Paramaribo, donde fue transportado tras sentirse indispuesto, según informó la presidenta del país, Jennifer Geerlings-Simons.

«Se recordarán sus muchos años de servicio en diversos cargos públicos», declaró la mandataria en sus redes sociales.

Santokhi que hasta ahora lideraba la oposición, gobernó Surinam entre 2020 y 2025 con el Partido Reformista Progresista (VHP, en neerlandés) y también ocupó el cargo de ministro de Justicia entre 2005 y 2010.

«El Gobierno expresa su más sincero pésame a los familiares, amigos, compañeros de partido y a todas las personas afectadas por esta pérdida. Les desea mucha fuerza y fortaleza en estos momentos difíciles. Que su alma descanse en paz», expresó el Gobierno de Surinam.

De momento, se desconocen las causas de su deceso.

Por su parte, la Comunidad del Caribe (Caricom) expresó sus condolencias y afirmó que Santokhi que ocupó el cargo de presidente de la organización caribeña entre julio y diciembre de 2022, representó a su país con distinción en la cuadragésimo tercera conferencia de Jefes de Gobierno de Caricom que se celebró en Paramaribo.

“Santokhi abordó con firmeza cuestiones relacionadas con la ampliación de la lista de profesiones que se incluirán en el certificado de competencias en el marco del Mercado y Economía Únicos de la Caricom (CSME, en inglés), las medidas que debe adoptar el bloque en relación con Haití y el desarrollo de la política industrial, entre otras”, señaló un comunicado del organismo.

Los miembros de Caricom son Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.

«La comunidad transmite su más sentido pésame al Gobierno y al pueblo de la República de Surinam, a su esposa y al resto de su familia, así como a sus compañeros políticos. Caricom ha perdido a un regionalista comprometido. Que su alma descanse en paz», concluyó el documento de la comunidad.

Santokhi fue elegido presidente de Surinam en 2020 y sustituyó al exmilitar Desi Bouterse del Partido Nacional Demócrata (PND), cargo que ocupó hasta el año pasado cuando se presentó en mayo de 2025 a las elecciones generales para ser reelegido, pero perdió frente a la coalición liderada por el PND. EFE