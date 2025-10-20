Muere sexagenaria y otras cinco personas resultan heridas en colisión en Quimistán

Santa Bárbara – Una mujer de la tercera edad falleció y cinco personas resultaron heridas este lunes en un accidente de tránsito en el sector de Limones en el departamento de Santa Bárbara, occidente de Honduras.

La fallecida fue identificada como Antonia Valeriano (61).

Se informó que la fallecida iba como acompañante en un vehículo Toyota Corolla de color rojo junto a su hijo en la carretera CA-4 colisionó con un pick up de color gris.

De acuerdo al Cuerpo de Bomberos, el hijo de la fallecida les relató que sufrió un desperfecto mecánico del vehículo que conducía.

Los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte en el país, después de los homicidios, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG