Muere Ramón Matta Ballesteros en una cárcel en EEUU

Tegucigalpa- El primer hondureño extraditado a Estados Unidos Ramón Mata Ballestero murió en una cárcel de ese país norteamericano a sus 80 años.
Ramón Matta pasó cerca de 37 años en una prisión de alta seguridad en Estados Unidos.
Donde su condición física había decaído gravemente en los últimos años.
En una entrevista, el abogado Marlon Duarte, dijo en mayo del presente año que “cuando lo vi, lo vi bastante mal. Ha estado en una situación precaria en su celda, sin acceso oportuno a medicamentos ni atención médica adecuada. Es un milagro que aún esté con vida”, sostuvo en esa oportunidad.
Hoy su familia confirmó su fallecimiento.
“En este momento la familia está destrozada, no sabemos hasta el momento como se hará el trámite de su repatriación, eso estaremos viendo en los próximas horas”, dijo a Proceso Digital su abogado Marlon Duarte. IR