Muere Pippo Baudo, presentador que hizo historia en la televisión italiana

Roma.- Pippo Baudo, uno de los presentadores más famosos e importantes de la historia de la televisión italiana, que a partir de los años 60 fue una figura clave de la cultura popular del país con su participación en los programas más importantes y trece ediciones del Festival de San Remo, falleció anoche en Roma a los 89 años.

Baudo destacan este domingo en Italia todos los medios, que le han dedicado un importante espacio, «hizo historia en la televisión» y su larga carrera le hizo ser el presentador de televisión italiano más famoso e influyente y amado por todos los tiempos.

Recordado por su carácter jovial y por impulsar las carreras de comediantes, cantantes y presentadores, presentó programas históricos de la RAI como Canzonissima , Domenica In y Fantastico .

Originario de la provincia de Catania, en Sicilia, se dedicó a emisiones de radio y televisión de la RAI y al mismo tiempo trabajo en en la organización de festivales de música locales, como el Festival de la Canción de Vibo Valentia, el Festival de Nápoles y Canta Italia.

La primera de sus participaciones como presentador en el Festival de San Remo fue en 1968, y desde entonces, Baudo se convirtió en un rostro familiar para millones de personas. En los años siguientes, se le encomendaron 12 festivales más, a menudo ejerciendo también como director artístico.

En la década de 1980, Baudo estuvo vinculado principalmente a presentar programas como Domenica In y Fantastico , en los que dio espacio a artistas y comediantes que pasarían a formar parte de la cultura pop de esa década, entre ellos Lorella Cuccarini, Roberto Benigni, Fiorello y Beppe Grillo, entre otros.

A lo largo de su carrera, Baudo también fue un formidable cazatalentos, gracias en parte a su significativa influencia en la organización del Festival de San Remo y entre los que lanzó o ayudó a dar a conocer al público general se encuentran Al Bano, Massimo Ranieri, Anna Oxa, Eros Ramazzotti, Andrea Bocelli y Laura Pausini, por nombrar algunos.

El presidente italiano Sergio Mattarella recordó la «profesionalidad, la cultura, la gracia y la extraordinaria capacidad de Baudo para interpretar los gustos y expectativas de los televidentes italianos».

Mientras que la primera ministra Giorgia Meloni escribió en X: «Nos ha dejado uno de los grandes protagonistas de la historia de la televisión italiana. Su rostro y su voz han acompañado a generaciones enteras, regalando emociones, sonrisas y momentos inolvidables».

Los dirigentes de la RAI afirmaron; «Con Pippo Baudo, se ha ido una parte fundamental de la televisión, se ha ido una parte fundamental de la Rai. Sin embargo, él y su legado permanecerán grabados en el patrimonio cultural de Italia».

Todo el mundo de la televisión y del espectáculo en Italia ha despedido al presentador y su exesposa, la soprano Katia Ricciarelli también se unió a las condolencias y destacó: «Fue el mejor de todos». EFE/ir