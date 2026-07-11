Muere Peppino di Capri, protagonista de la canción italiana de los 60 que enamoró al mundo

Roma – Peppino di Capri, uno de los últimos grandes protagonistas de la canción italiana de los años 60 y 70 que conquistó el mundo, autor de grandes clásicos como ‘Roberta’ o ‘Champagne’, falleció este sábado a los 86 años.

Giuseppe Faiella, su nombre real, nació en la isla italiana de Capri, en el sur de Italia y adoptó su nombre artístico como un homenaje directo a su tierra natal.

Gran pianista, intérprete elegante y autor de canciones que forman parte de la memoria colectiva de la historia de la canción en Italia, su trayectoria musical abarcó más de sesenta años.

Contribuyó a transformar la canción napolitana en un lenguaje pop capaz de conectar con el mundo. Cantó sobre la Dolce Vita, los veranos en la playa, los grandes amores y la nostalgia mezclando la tradición de la canción napolitana con el rock and roll estadounidense, el twist, el jazz y el pop internacional sin perder su propia identidad.

En los años 60 y 70, en el pleno auge de la música italiana en el mundo, también triunfó en lengua española con algunos de sus éxitos como ‘Roberta’ y ‘Un gran amor y nada más’.

Participó en quince ocasiones en el Festival de Sanremo, el gran certamen de la música italiana, con dos victorias, en 1973 y 1976, y coleccionó una serie de éxitos inolvidables como ‘Un grande amore e niente più’, ‘St. Tropez twist’, ‘Roberta’, ‘Luna caprese’ y ‘Champagne’, el más famoso.

Su abuelo era miembro de la banda de música de Capri, y su padre, dueño de una tienda de instrumentos musicales, a quien, en su tiempo libre, le gustaba tocar el clarinete, el saxofón, el contrabajo y el violonchelo. Por ello comenzó a estudiar música a los seis años y a los catorce empezó a actuar en clubes nocturnos de Capri e Ischia y también para las tropas estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial.

Tras algunas experiencias formó el grupo Peppino Di Capri y sus Rockeros, que, en pocos años, alcanzaron un éxito considerable. Ya en la década de 1960, Peppino se convirtió en actor en algunas películas musicales.

En 1973, tras unos años de pausa y la disolución del grupo, logró su primera victoria en el Festival de Sanremo con ‘Un grande amore e niente più’.

A partir de ese momento, la carrera y el éxito de Peppino no cesaron. Le siguieron nuevas canciones como ‘E mo’ e mo» e ‘Il sognatore’, junto con decenas de apariciones en televisión, la última en la edición de 2023 de Sanremo. JS