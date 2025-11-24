Muere otro de los heridos en Santa Bárbara tras chocar ambulancia donde era trasladado en Cofradía, Cortés

San Pedro Sula– Suman nueve las personas fallecidas en el accidente registrado en Santa Bárbara, luego que la ambulancia donde era trasladado chocó en el sector de Cofradía, Cortés cuando se dirigía hacia el hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula.

La ambulancia del Hospital Santa Bárbara Integrado que movilizaba heridos de la tragedia en Colinas chocó con un autobús y dos personas resultaron seriamente afectadas.

Los vecinos salieron a socorrer a los heridos, donde el conductor de la ambulancia quedó gravemente herido tras quedar en el amasijo de hierro.

Uno de los heridos del accidente en Santa Bárbara, era trasladado al Mario Catarino Rivas cuando un bus se le atravesó en Cofradía, y el paciente falleció.

La tarde de este domingo se registró un trágico accidente en Colinas, Santa Bárbara cuando un camión con simpatizantes de los partidos Liberal y Nacional se le fueron los frenos y arrolló a otros motociclistas que iban en la caravana.

El accidente dejó hasta el momento nueve personas fallecidas, y 32 heridas de las cuales seis se encuentran gravemente heridas. IR