Muere Milciades Zapata, conocido como “Tony Low”

Tegucigalpa – Este viernes falleció el cantante y locutor, Milciades Antonio Longas Zapata, mejor conocido como “Tony Low”.

Milciades Antonio Longas Zapata, se ganó el corazón de los hondureños por su carisma, bondad, amabilidad, caballerosidad y su don de gentes.

Su muerte se reportó desde Colombia por parte de su hijo Fredy Alberto Bolívar.

Cabe señalar que Tony Low era de origen colombiano aunque se radicó por muchos años en Honduras.

El popular animador marcó época en la televisión nacional de Honduras durante las décadas de los 70, 80 y 90.

Tony Low fue su nombre artístico durante los 46 años que residió en Honduras, su nombre de pila fue Milcíades Antonio Longa Zapata, y fue ampliamente conocido en la zona norte del país por sus programas el “Show del 7” y El Tío Pancho del canal 7 de San Pedro Sula. El canal 7 es de Telesistema Hondureño, hoy parte del grupo Televicentro.

Además de su popular programa El Tío Pancho, Tony Low se dedicaba también a producir spots publicitarios y era animador de actividades culturales y musicales que se realizaban en la zona norte de Honduras.

Después de su éxito decidió regresar a su natal Medellín, donde hoy se reportó su deceso a causas naturales. (RO)