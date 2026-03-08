Muere menor quemada en incendio en La Ceiba

Tegucigalpa – El director de la Fundación Hondureña para el Niño Quemado (Fundaniquem), Omar Mejía, informó este domingo que la menor que resultó con quemaduras tras un incendio estructural en el barrio Las Delicias de La Ceiba, murió este día.

El incendio se produjo el sábado en el barrio Las Delicias Sur de la ciudad de La Ceiba mientras la menor dormía.

La infante fue trasladada al Hospital Mario Catarino Rivas de la ciudad de San Pedro Sula, donde se reportó su fallecimiento.

Mejía recomendó que en estos casos siempre se recomienda el traslado inmediato a Fundaniquem ya que en este lugar se cuenta con el personal y el equipo para tratar los mismos.

Dijo que tienen una colaboración permanente con la Fuerza Aérea para realizar traslados de emergencia.

No obstante, en este caso la familia decidió trasladar a la menor al hospital de San Pedro Sula.

Actualmente se registran 19 menores hospitalizados en Fundaniquem a causa de diferentes quemaduras. (RO)