Muere menor de tres años que sufrió fuertes quemaduras durante incendio estructural en Ocotepeque

Tegucigalpa– Un menor de tres años falleció en las últimas horas tras sufrir múltiples quemaduras en su cuerpo en un incendio en Belén Gualcho, Ocotepeque.

El pequeño fue identificado como Ricardo García Cortés.

El menor fue trasladado hasta Tegucigalpa en un helicóptero de la Fuerza Aérea Hondureña para brindarle atención médica, sin embargo, se ha confirmado su deceso.

La familia señaló que el niño se encontraba en un cuarto donde inició el incendio estructural por lo que recibió fuertes quemaduras en su cuerpo.

Las autoridades sanitarias de Ocotepeque gestionaron el traslado del menor para trasladarlo a la capital y fuera atendido en el Centro Hondureño para el Niño Quemado. IR