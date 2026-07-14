Muere menor de 14 años por sospecha de dengue grave en el Hospital Regional del Sur

Tegucigalpa– Un menor de 14 años falleció en las últimas horas por sospecha de dengue grave en el Hospital Regional del Sur, donde permanecía ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) desde el pasado 11 de julio, informaron autoridades sanitarias.

De acuerdo con la información preliminar, el adolescente era originario del municipio de Pespire, departamento de Choluteca, y su estado de salud se complicó debido a los síntomas asociados con la enfermedad.

Las autoridades indicaron que se espera la confirmación oficial mediante los análisis correspondientes.

Con este caso, ya son tres los menores fallecidos por sospecha de dengue en la zona sur del país durante la última semana.

Las víctimas tenían edades comprendidas entre los seis y los 16 años, lo que ha generado preocupación entre la población y el personal de salud.

El incremento de casos de dengue en la región mantiene en alerta a las autoridades sanitarias, quienes deben reforzar las acciones de vigilancia epidemiológica. IR