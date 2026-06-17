Muere menor de 11 años tras ingerir hongos venenosos en Intibucá

Intibucá – Una menor de 11 años falleció en las últimas horas tras sufrir efectos por ingerir hongos venenosos en el municipio de Intibucá, departamento con el homónimo nombre, occidente de Honduras.
La fallecida fue identificada como Iris Yesenia Sánchez (11), originaria de Intibucá.
Se informó que la menor falleció por los efectos de intoxicación de setas “Choros” en horas de la noche en el Hospital Enrique Aguilar Cerrato de Intibucá.
La menor falleció por falla hepática, es una condición que implica que el hígado pierde la capacidad para funcionar correctamente.
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En las últimas horas, se reportó que 13 personas de Intibucá y La Esperanza se intoxicaron por consumir hongos silvestres conocidos popularmente como «choros». AG