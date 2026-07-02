Muere la tercera persona tras explosión de cohetería en Copán

Tegucigalpa – Este jueves se reportó la muerte de la tercera persona que resultó herida en la explosión de una cohetería artesanal en el municipio de Nueva Arcadia en el departamento de Copán, occidente de Honduras.

El fallecido respondía al nombre de Félix Eli Quintanilla Hernández (7).

La muerte del menor se registró alrededor de las 8:00 de la mañana en el Hospital de Occidente en Santa Rosa de Copán.

Los otros fallecidos son una niña de tres años y una joven de 24 años que estaba embarazada, ambas perdieron la vida el día anterior, miércoles 1 de julio.

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En el centro asistencial continúan hospitalizadas dos personas: una joven y otro menor de edad.

Las tres personas fallecieron luego de registrarse una explosión en una vivienda que ejercía como fábrica artesanal de cohetes en el sector de La Colmena. AG