Muere la madre del coordinador del Fosdeh, Mauricio Díaz Burdeth

Tegucigalpa – Este viernes se informó del fallecimiento de la ciudadana María Cristina Burdeth Palacios, quien era madre del coordinador del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Mauricio Díaz Burdeth.

El velatorio se realizará a partir de las 4:00 de la tarde del viernes en la funeraria San Miguel Árcangel en la colonia Alameda de la capital hondureña.

Mientras que el sepelio será el sábado 4 de julio a partir de las 9:00 de la mañana en el cementerio San Miguel Árcangel.

Desde Proceso Digital elevamos plegarias por el alma de la señora María Cristina Burdeth Palacios y enviamos nuestras muestras de solidaridad a los apesarados deudos. AG