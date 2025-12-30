Muere la ex primera ministra de Bangladés Khaleda Zia a los 80 años

Nueva Delhi – La ex primera ministra de Bangladés Khaleda Zia murió este martes a los 80 años a causa de su enfermedad crónica, según confirmó su partido el Partido Nacionalista de Bangladés (BNP).

«Nuestra querida líder nacional Khaleda Zia ya no está entre nosotros. Hoy, a las 6.00 a. m., nos ha dejado», publicó su partido, el Partido Nacionalista de Bangladés (BNP), en su cuenta oficial de Facebook.

La ex primera ministra y líder del Partido Nacionalista de Bangladés (BNP) falleció alrededor de las 6:00 a. m. hora local (00:00 GMT) de este martes mientras recibía tratamiento en el Hospital Evercare de Daca.

Zia arrastra desde hace años un delicado estado de salud, marcado por una cirrosis que la mantuvo a menudo entre hospitales y períodos de arresto domiciliario durante el Gobierno de Sheikh Hasina, e incluso fue ingresada en varias ocasiones en el Reino Unido para recibir tratamiento médico especializado.

Tres veces primera ministra de Bangladés, fue una de las figuras políticas más influyentes del país y la principal rival de Hasina durante décadas.

La líder del BNP estuvo apartada de la vida pública a causa de su delicado estado de salud y por una treintena de casos judiciales —incluidos procesos por corrupción— por los que fue condenada en 2018. Esos cargos fueron suspendidos en 2020 y, más recientemente, un tribunal especial la absolvió en 37 causas, lo que abrió la puerta a su eventual regreso a la política.

En agosto de 2024, Zia recuperó la libertad un día después de la caída del Ejecutivo de Hasina, derrocado en medio de masivas protestas que dejaron al menos 1.400 muertos, según la ONU, y desde entonces se encontraba bajo tratamiento médico.

Su estado crítico coincide con un Bangladés inestable, tras la condena a muerte dictada el 17 de noviembre contra la ex primera ministra Hasina, y bajo un Gobierno interino encabezado por el premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus, que prepara la celebración de elecciones generales el próximo 12 de febrero de 2026.