Muere hombre que fue herido por agente policial en Atlántida

Tegucigalpa– Un hombre murió en la emergencia del Hospital General Atlántida, tras recibir un disparo por un agente policial en San Juan Pueblo, La Masica, Caribe de Honduras.

La víctima fue identificada como Brayan Amauri Díaz Zuleta, de 29 años.

Según se informó Díaz Zuleta estaba bajo custodia, por lo cual el funcionario involucrado fue detenido de inmediato y remitido ante las autoridades competentes.

De acuerdo con el informe preliminar, siendo aproximadamente las 06:58 de la mañana de este lunes 18 de agosto, se registró una detonación de arma de fuego en el área de celdas, resultando herido el detenido en mención, quien había sido arrestado por el delito de tenencia de cocaína.

Aunque fue trasladado de urgencia al Hospital Atlántida con el fin de salvarle la vida y atendido por el personal médico de turno, se confirmó su fallecimiento a causa de la lesión provocada por el proyectil.

El agente policial señalado como responsable fue aprehendido en el mismo lugar de los hechos, se le decomisó el arma de reglamento utilizada y se procedió a ponerlo a la orden del Centro Integrado de La Ceiba.

De igual manera, el caso fue remitido a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), institución especializada que desarrollará las diligencias investigativas con el rigor técnico-científico y la independencia que la ley establece.

Al mismo tiempo, se instruyó la apertura de un proceso disciplinario interno para determinar responsabilidades administrativas y asegurar que este hecho no quede impune. IR