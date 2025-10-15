Muere hombre arrastrado por la corriente en Namasigüe, Choluteca

Tegucigalpa – Un hombre murió este martes después que fue arrastrado por las corrientes del río Namasigüe en el municipio del mismo nombre en Choluteca, zona sur de Honduras, según reportes de prensa.

El hombre fue arrastrado en la colonia 7 de mayo de dicho municipio, se informó.

El hombre fue identificado como Santos Ramírez, quien fue arrastrado por la corriente del río Namasigüe.

Esta sería la víctima número 13 de las últimas lluvias, según datos oficiales de la a Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

Las lluvias mantienen bajo distintos niveles de alerta varios departamentos del país.

La principal recomendación de las autoridades es no cruzar ríos o quebradas aunque las lluvias hayan cesado ya que los caudales tardan en bajar hasta cinco días después de la última lluvia. PD