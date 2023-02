Muere hijo de expresidenciable Marlene Alvarenga tras ingerir bebida energizante

Tegucigalpa – El hijo mayor de la exprecandidata presidencial, Marlene Alvarenga, murió la madrugada de este sábado luego de consumir una bebida energizante.

– El menor murió fulminado de un paro cardiáco.

El menor, identificado como José Santos Alvarenga (14), murió luego de ingerir una bebida energizante, relató su la desconsolada madre a través de un video difundido en redes sociales.

Aproximadamente a las 10:30 de la noche del viernes, el menor comenzó a convulsionar luego de haber consumido la bebida, contó Alvarenga.

“Espero que los que no me quieran no se alegren de mi desgracia”, expresó la expresideciable del Partido Anti Corrupción (PAC), quien también fue diputada en el Congreso Nacional hace unos años.

Relató que en el armario de su hijo estaba escondida la lata de la bebida energizante.

“A mi hijo me le pegó un paro cardiaco, mi niño de 14 años se me fue”, terminó su relato en medio del llanto. JS