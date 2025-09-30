Muere Hada Ondina Mejía, alcaldesa de La Venta, FM

Tegucigalpa- Este martes se informó el fallecimiento de Hada Ondina Mejía Tábora, alcaldesa del municipio de La Venta, Francisco Morazán, quien de acuerdo con la información atravesaba por problemas de salud.

Se sabe que su deceso fue en un centro asistencial de Tegucigalpa.

Los restos mortales de la alcaldesa serán trasladados a su sitio natal donde se le realizarán las honras fúnebres.

La Alcaldía Municipal de La Venta, emitió un acuerdo de duelo ante el sensible fallecimiento de su edil, Hada Ondina Mejía.

Mejía Tábora asumió la Alcaldía en agosto de 2024, tras el fallecimiento del entonces edil José Adán Sierra.

En ese momento fue juramentada por el gobernador departamental de Francisco Morazán, Carlos Eduardo Reina.

Mejía Tábora pertenecía al Partido Nacional y buscaba la reelección. IR