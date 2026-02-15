Muere Félix García conoció como “Chimbomba” en la capital hondureña

Tegucigalpa – El deporte hondureño está de luto tras el fallecimiento del reconocido atleta de billar Félix García a sus 79 años, popularmente conocido como “Chimbomba” en la capital hondureña.

García fue uno de los mejores jugadores profesionales de todos los tiempos en Honduras, especialmente en Tegucigalpa.

Su talento, disciplina y pasión por el billar lo convirtieron en referente indiscutible de este deporte, dejando una huella imborrable tanto en las mesas de competencia como en los negocios de su propiedad, donde por años impulsó y fortaleció la práctica del billar en la capital.

García fue atleta, entrenador y dirigente de la Federación de Billar, sobresaliendo durante años como el mejor exponente nacional, al punto que muchos expertos lo consideraban el más grande de todos los tiempos.

Sus familiares indicaron que su velatorio se realiza en la Funeraria San Miguel Arcángel en la colonia Kennedy.

El deporte hondureño se encuentra de luto tras la muerte de Félix García. IR